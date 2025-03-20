Названы главные отличия ротавируса от отравления

Иммунолог Болибок: В отличие от отравления, ротавирус развивается постепенно

Главное отличие ротавируса от пищевого отравления заключается в том, что он развивается постепенно, заявил иммунолог Владимир Болибок. Его слова приводит «Вечерняя Москва».

Врач объяснил, что ротавирус — это кишечная инфекция, вызываемая высокопатогенными микроорганизмами. У нее, как и у любых других инфекций, есть инкубационный период развития, поэтому симптомы появляются постепенно.

Отравление же наступает практически сразу после того, как человек съел вызвавший его продукт. В этом случае некачественная или испортившаяся пища очень быстро вызовет у человека понос, тошноту и рвоту, подчеркнул он.

Ранее 27-летнего британского путешественника Кэмерона Каллагана 30 раз вырвало после съеденного в самолете «вонючего» блюда. Он пояснил, что получил пищевое отравление во время шестичасового перелета из Манчестера, Великобритания, в Абу-Даби, ОАЭ.

