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15:21, 20 марта 2025Забота о себе

Названы главные отличия ротавируса от отравления

Иммунолог Болибок: В отличие от отравления, ротавирус развивается постепенно
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Photoroyalty / Shutterstock / Fotodom

Главное отличие ротавируса от пищевого отравления заключается в том, что он развивается постепенно, заявил иммунолог Владимир Болибок. Его слова приводит «Вечерняя Москва».

Врач объяснил, что ротавирус — это кишечная инфекция, вызываемая высокопатогенными микроорганизмами. У нее, как и у любых других инфекций, есть инкубационный период развития, поэтому симптомы появляются постепенно.

Отравление же наступает практически сразу после того, как человек съел вызвавший его продукт. В этом случае некачественная или испортившаяся пища очень быстро вызовет у человека понос, тошноту и рвоту, подчеркнул он.

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