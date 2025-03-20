Генпрокуратура признала нежелательной в РФ «Немецкое общество внешней политики»

В России нежелательной признана деятельность немецкой организации Deutsche Gesellschaft für Auswӓrtige Politik e.V. (Немецкое общество внешней политики). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России (ГП).

Организация, созданная в 1955 году в Берлине, занимается дискредитацией внутренней и внешней политики российских властей. Ее эксперты активно консультируют руководство Германии, федеральные министерства и ведомства, работающие в сфере международных отношений.

В ГП отметили, что с начала специальной военной операции (СВО) Deutsche Gesellschaft für Auswӓrtige Politik e.V. требует усилить санкционное давление на Россию и финансировать Вооруженные силы Украины. Кроме того, она распространяет фейки о Российской армии.

Ранее в России признали нежелательной деятельность французской организации Pour l’Ukraine, pour leur liberté et la nôtre!, распространяющей фейки о СВО и агитирующей против участия российских спортсменов в международных соревнованиях.