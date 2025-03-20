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09:37, 20 марта 2025Силовые структуры

Немецкую организацию признали нежелательной в России

Генпрокуратура признала нежелательной в РФ «Немецкое общество внешней политики»
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В России нежелательной признана деятельность немецкой организации Deutsche Gesellschaft für Auswӓrtige Politik e.V. (Немецкое общество внешней политики). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России (ГП).

Организация, созданная в 1955 году в Берлине, занимается дискредитацией внутренней и внешней политики российских властей. Ее эксперты активно консультируют руководство Германии, федеральные министерства и ведомства, работающие в сфере международных отношений.

В ГП отметили, что с начала специальной военной операции (СВО) Deutsche Gesellschaft für Auswӓrtige Politik e.V. требует усилить санкционное давление на Россию и финансировать Вооруженные силы Украины. Кроме того, она распространяет фейки о Российской армии.

Ранее в России признали нежелательной деятельность французской организации Pour l’Ukraine, pour leur liberté et la nôtre!, распространяющей фейки о СВО и агитирующей против участия российских спортсменов в международных соревнованиях.

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