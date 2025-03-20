Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:00, 20 марта 2025Мир

В Госдепе рассказали о предстоящих переговорах России и США

Брюс: Новый раунд переговоров РФ и США состоится не на министерском уровне
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Новый раунд переговоров России и Соединенных Штатов по урегулированию на Украине состоится не на министерском уровне. Об этом проинформировала в ходе брифинга руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс, пишет ТАСС.

«Это будут старшие должностные лица. Вот и все, что я могу вам сказать. Не лица министерского уровня. Это будут старшие должностные лица, обсуждающие технические рамки [возможного соглашения о прекращении огня на Украине]», — уточнила она.

Однако она отметила, что можно ожидать выработки деталей будущих переговоров в самое ближайшее время. Брюс затруднилась пояснить, возможны ли такие контакты в трехстороннем формате — с участием не только России и США, но и Украины. «Это, вероятно, все еще обсуждается, организовывается. Поэтому я не могу говорить о конкретике договоренностей», — объяснила она.

Ранее президент Штатов Дональд Трамп поручил своей команде проработать шаги по украинскому урегулированию. По словам Кэролайн Левитт, эксперты нацбезопасности отправляются в Саудовскую Аравию, обсуждаться там будут и антироссийские санкции.

При этом в офисе украинского лидера Владимира Зеленского уточнили, что представители Украины не будут участвовать в переговорах России и США, которые пройдут в воскресенье, 23 марта. Данная встреча делегаций Москвы и Вашингтона будет двусторонней.

    Обсудить
    Последние новости

    В Турции начался «кастрюльный бунт» после задержания мэра Стамбула

    Зеленский выступил с предложением к Трампу насчет энергообъектов

    Израиль объявил о начале наземной операции в Газе

    Физик назвал главную опасность поставленных ВСУ снарядов с обедненным ураном

    Белоусов рассказал о результатах обновления подводного флота России

    51-летняя Кейт Бекинсейл в бюстгальтере сделала стойку на руках

    Суд взыскал с экс-руководителей курской корпорации развития миллиарды рублей

    Шойгу перечислил мешающие урегулированию конфликта на Украине факторы

    Планы Трампа по прекращению огня на Украине раскрыли

    Люди поглупели

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше