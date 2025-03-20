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05:25, 20 марта 2025Силовые структуры

Подполковника в отставке осудили за денежные переводы

В Хабаровском крае подполковника приговорили к 13 годам колонии за госизмену
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Подполковника в отставке из рабочего поселка Заветы Ильича Хабаровского края приговорили к 13 годам колонии строгого режима за денежные переводы проживающей на Украине родственнице. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона в своем Telegram-канале.

Отмечается, что осужденный был противником специальной военной операции (СВО). Летом-осенью 2022 года мужчина переводил родственнице деньги, которые она перенаправляла в один из украинских фондов. Подчеркивается, что организация закупала вооружение и оборудование «в интересах воинских подразделений Украины, непосредственно противостоящих России в военных действиях в период проведения СВО».

«Подсудимый вину признал, пояснив в суде, что перечисляя деньги украинскому фонду указанным способом, понимал, что действовал против безопасности России, а его деньги будут наряду с другими потрачены на приобретение вооружения, боеприпасов и пр. в интересах ВСУ для использования против ВС России», — говорится в сообщении пресс-службы.

В результате мужчина был признан виновным по ст.275 УК РФ («Государственная измена»). Суд приговорил полковника в отставке к 13 годам лишения свободы со штрафом в 300 тысяч рублей и последующим ограничением свободы на 1,6 года. Также его лишили воинского звания. Приговор в законную силу не вступил.

11 марта сообщалось, что ФСБ задержала 49-летнего жителя Белгородской области, готовившего теракт в городе Валуйки. Он также намеревался отравить российских военнослужащих. Против него возбуждено уголовное дело о госизмене.

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