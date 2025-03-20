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18:31, 20 марта 2025Интернет и СМИ

Познер назвал не очень умным запрет на турецкие сериалы в России

Журналист Познер раскритиковал предложение запретить турецкие сериалы в России
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Известный журналист и телеведущий Владимир Познер оценил идею запретить турецкие сериалы в России. Его слова передает NEWS.ru.

Познер раскритиковал предложение запретить турецкие сериалы, назвав его необдуманным. «Есть ряд людей, и не только у нас, которые считают, что, когда что-то не так, надо запретить. Это самый простой, прямолинейный, скажем так, не очень умный путь», — высказался он. По мнению журналиста, то, что оказывается под запретом, становится для людей особенно привлекательным.

Телеведущий выразил надежду, что в России не запретят турецкие сериалы.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что турецкие сериалы вредят российским зрителям. По мнению парламентария, эти сериалы искажают историю и не несут в себе никакой ценности.

С требованием запретить турецкие сериалы выступило общественное движение «Ветераны России». В организации считают, что турецкие сериалы негативно влияют на демографию из-за создания нереалистичного образа мужчины у российских зрительниц.

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