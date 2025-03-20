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09:49, 20 марта 2025Культура

Раскрыт гонорар Мелании Трамп за съемку фильма о ней

FT: Amazon Prime Video заплатила Мелании Трамп $28 млн за фильм о ней
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: White House / Globallookpress.com

Видеоплатформа Amazon Prime Video заплатила первой леди США Мелании Трамп около 28 миллионов долларов за права на показ документального фильма о ней. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что платформа заплатила 40 миллионов долларов за весь документальный фильм, однако около 28 миллионов из этой суммы пойдут напрямую первой леди. В публикации говорится, что это решение было принято владельцем платформы — Джеффом Безосом — в рамках смены стратегии в отношении Трампа.

Ранее американская фотомодель, дизайнер и жена новоизбранного президента США Дональда Трампа снялась для журнала Hello! в качестве первой леди.

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