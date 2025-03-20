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07:51, 20 марта 2025Путешествия

Российская тревел-блогерша побывала в Париже и раскрыла цены в местных ресторанах

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Российская путешественница побывала в Париже и раскрыла цены на еду в местных ресторанах. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

В пекарне в центре города можно купить свежие большие круассаны по 1,25 евро (125 рублей), булочки и десерты стоят до 2 евро (200 рублей). Омлет с беконом, зеленым салатом и картошкой фри обойдется в ресторане в 15 евро (1,5 тысячи рублей), кофе — около 2,5 евро (250 рублей). Бургер с салатом и картошкой фри будет стоить 17-18 евро (1,7-1,8 тысячи рублей).

Стейк весом 300 граммов с картошкой можно купить за 30 евро (3 тысячи рублей). Салаты стоят по 16 евро (1,6 тысячи рублей). «В конце концов всегда можно взять донер и это будет супербюджетно, 8-10 евро (от 800 до 1 тысячи рублей)», — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша раскрыла отношение к соотечественникам во всех 12 странах, которые ей удалось посетить за год. Она отметила любезность и доброжелательность людей в Азербайджане, Узбекистане, Турции, Франции и Исландии.

Вот это да!
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