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14:59, 20 марта 2025Силовые структуры

Российский аптекарь объявлен в международный розыск и заочно арестован

В Перми аптекарь Годовалов заочно арестован и объявлен в международный розыск
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Перми Дзержинский суд заочно арестовал бывшего совладельца сети «Аптека от склада» Андрея Годовалова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, Годовалову предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Сейчас он проживает в Турции.

По данным издания, он совершил преступление вместе с 67-летним партнером по бизнесу Николаем Шавриным. Недоимка по НДС была выявлена во время налоговой проверки. Ее сумма составила 351,9 миллиона рублей. Отмечается, что общая сумма доначисленний с учетом страховых взносов, штрафа и пени превышает 698,8 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске возбуждено уголовное дело из-за уклонения фирмы от уплаты таможенных платежей на сумму свыше полумиллиарда рублей.

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