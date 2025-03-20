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18:17, 20 марта 2025Россия

Шойгу рассказал о совершенстве российского оружия

Шойгу: В ходе СВО российское оружие доведено до совершенства
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

В ходе специальной военной операции (СВО) российское оружие удалось довести до совершенства. Об этом заявил председатель Совбеза страны Сергей Шойгу, чьи слова приводит ТАСС.

«После завершения специальной военной операции, поверьте мне, выстроится большая очередь за нашим оружием. Оно показало себя в боевых действиях, доведено до совершенства», — сказал он.

Шойгу пояснил, что Россия модернизировала системы противовоздушной обороны, БПЛА, танки Т-90 и Т-80, а также зенитные ракетные системы С-400, С-500 и зенитно-ракетный комплекс «Панцирь».

Ранее Шойгу заявил, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о готовности его страны к защите Европейского союза (ЕС) ядерным оружием несут угрозу всему миру. По его словам, Москва относится к заявлению Макрона «со всей серьезностью».

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