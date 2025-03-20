Трамп анонсировал подписание сделки с Украиной по ресурсам

Трамп заявил о скором подписании сделки с Украиной по редкоземельным металлам

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделки с Украиной по редкоземельным металлам будет подписана в скором времени. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп отметил, что подписание соглашения состоится «очень скоро». Такое заявление он сделал в Белом доме.

Ранее спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что сделка с Украиной по добыче редкоземельных металлов должна быть заключена в ближайшую неделю, до 16 марта. Он подчеркнул, что ждет от украинских коллег «существенного прогресса» по этому вопросу.

До этого в Белом доме сообщили, что сделка с Украиной по металлам остается в планах, однако в данный момент США сконцентрированы на мирном урегулировании конфликта. Там также отметили, что стороны продвинулись в этом вопросе.