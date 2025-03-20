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23:31, 20 марта 2025Мир

Трамп оценил отношения с Россией и Украиной

Трамп: Дела с Россией и Украиной идут довольно хорошо
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что дела с Россией и Украиной идут довольно хорошо. Об этом сообщает РИА Новости.

«Дела идут хорошо, касательно Украины и России», — сказал он. По его словам, Соединенные Штаты хотят, чтобы украинский конфликт «пришел к концу». Американский лидер добавил, что верит в возможность урегулирования конфликта.

Ранее Трамп заявил, что США нужно иметь дело с Россией, так как у нее самая большая и очень ценная территория. Также он оценил телефонные разговоры с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, подчеркнув, что обе беседы прошли «очень хорошо».

Также Трамп ранее заявил, что Путин является сильным и твердым политиком, желающим завершить конфликт на Украине.

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