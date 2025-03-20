Украине предсказали связанный с мобилизацией дефицит водителей

На Украине предупредили о проблемах из-за потери водителями автобусов брони

На Украине с 1 апреля может начаться резкий дефицит водителей общественного транспорта. По словам главы Всеукраинского объединения пассажирских перевозок Игоря Житинского, которого цитирует «Страна.ua», многие из них потеряют бронь от мобилизации и «в некоторых городах вообще некому будет выезжать на маршруты».

Например, в Черкасской области, уточнил эксперт, «только 10 процентов транспортных предприятий могут забронировать водителей», в связи с чем «есть угроза, что большинство водителей "бросят ключи" и будут искать работу с возможностью бронирования».

Он отметил, что далеко не все украинские транспортные предприятия могут выполнить один из главных критериев, необходимых для продолжения бронирования, — платить работникам не менее 20 тысяч гривен в месяц (текущий курс — 2,05 рубля за 1 гривну). В целом только 30-40 процентов таких компаний по стране могут оградить своих сотрудников от призыва в ряды ВСУ, с чем и связана предсказанная нехватка водителей, указал Житинский.

По данным местных СМИ, на Украине из-за мобилизации наблюдается дефицит токарей, сварщиков, фрезеровщиков и представителей других рабочих профессий, которых сейчас меньше, чем предлагаемых вакансий.

Ранее стало известно, что Верховный суд страны запретил увольнять со службы призванных с нарушениями граждан. В инстанции заявили, что процедура призыва во время мобилизации является необратимой, а ее признание противоправной «не вызывает восстановления предыдущего положения» мобилизованного.

