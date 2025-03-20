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11:43, 20 марта 2025Спорт

Украинского футболиста сдали ТЦК после отказа продлевать контракт

Президент украинского клуба «Ингулец» Поворознюк сдал ТЦК игрока Шершня
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Михаил Шершень

Михаил Шершень. Фото: fckarpaty.org.ua / Wikimedia

Президент украинского футбольного клуба «Ингулец» Александр Поворознюк сдал территориальному центру комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) защитника Михаила Шершня. Об этом рассказал экс-игрок команды Александр Козак, слова которого приводит «Страна.ua» со ссылкой на ТаТоТаке.

Главный тренер «Ингульца» Василий Кобин предложил защитнику Шершню, у которого заканчивался контракт, перейти в команду U-19 или продлить соглашение на прежних условиях. Футболист отказался и попросил отпустить его, после чего был направлен к Поворознюку.

«Они договорились, что Михаил уйдет, но президент сказал: "Те, кто плохо от нас уходит, отправляются в военкомат"», – рассказал Козак. Вскоре после этого за Шершнем пришли военкомы, но спортсмену удалось от них сбежать.

С 18 февраля 2025 года Шершень стал игроком клуба «Кудривка».

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