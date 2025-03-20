Ученый Сян: Вход ВСУ в Курскую область является крупнейшей ошибкой Украины и США

Вход бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область России можно назвать крупнейшей стратегической ошибкой США и Украины. Об этом заявил эксперт по американским вопросам Китайской академии общественных наук Люй Сян в беседе с РИА Новости.

Ученый отметил, что после того, как «весеннее наступление», предпринятое Киевом в 2023 году, не принесло никаких результатов, Россия в ходе спецоперации «уже достигла своих ключевых целей». Кроме того, Москва, по словам Сян, получила преимущество для ведения переговоров стратегического уровня с США.

Ранее житель Курской области заявил об отправке нарушавших порядок бойцов ВСУ на передовую. Он добавил, что украинские военнослужащие воровали из продуктовых магазинов алкогольные напитки. Других данных о ситуации он не привел.