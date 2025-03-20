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13:46, 20 марта 2025Наука и техника

В Китае предложили застроить обратную сторону Луны массивом радиотелескопов

SCMP: Обратную сторону Луны можно застроить массивом радиотелескопов
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Unsplash

Обратную сторону Луны можно застроить массивом радиотелескопов. О предложении ученых из Китайской академии космических технологий в Сиане и Шанхайской астрономической обсерватории пишет газета South China Morning Post (SCMP).

Специалисты изучают возможность размещения на естественном спутнике Земли комплекса, включающего 7,2 тысячи антенн на общей площади 30 квадратных километров, что позволит обнаруживать сверхдлинноволновые космические сигналы, поглощаемые атмосферой планеты.

Развертывание подобной конструкции предлагается проводить в рамках китайской лунной программы и завершить к середине следующего десятилетия. «Создание такого массива будет очень сложным инженерным проектом, объединяющим научное оборудование, ретрансляционные спутники, роботов, логистику на поверхности Луны и сети связи», — говорится в публикации.

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Ранее издание Global Times сообщало, что для высадки на Луну китайская сторона планирует отобрать тайконавтов, имеющих опыт полета на околоземную станцию Tiangong.

В октябре 2024 года ТАСС со ссылкой на замглавы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицяна сообщил, что целью Китая является высадка человека на Луну в 2030 году.

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