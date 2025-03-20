Politico: Армия Британии недостаточно мощная, несмотря на расходы на оборону

В настоящее время армия Великобритании остается недостаточно мощной, несмотря на увеличивающиеся расходы на оборону. На это указали в издании Politico со ссылкой на мнения министра обороны страны Джона Хили, а также британских экспертов.

«Как долго мы сможем реально поддерживать Украину, если нам нужно перевооружиться, потому что наши собственные запасы пусты?» — выделила одну из проблем эксперт из отдела военных исследований Королевского колледжа Лондона Марина Морин.

При этом, по словам исследовательницы, британское правительство так и не сформулировало последовательной стратегии по совершенствованию вооруженных сил, хотя министр Хили давно обращал внимание на неготовность армии вести войну. В связи с этим в Великобритании усомнились, насколько действительно страна может оказать поддержку Украине в нынешних условиях.

Ранее в издании Daily Express рассказали о готовности Великобритании применить ядерное оружие без предварительного согласования с США. Силы ядерного сдерживания страны на данный момент «полностью независимы», отметили в публикации.