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08:48, 20 марта 2025Мир

В мощи британской армии усомнились

Politico: Армия Британии недостаточно мощная, несмотря на расходы на оборону
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В настоящее время армия Великобритании остается недостаточно мощной, несмотря на увеличивающиеся расходы на оборону. На это указали в издании Politico со ссылкой на мнения министра обороны страны Джона Хили, а также британских экспертов.

«Как долго мы сможем реально поддерживать Украину, если нам нужно перевооружиться, потому что наши собственные запасы пусты?» — выделила одну из проблем эксперт из отдела военных исследований Королевского колледжа Лондона Марина Морин.

При этом, по словам исследовательницы, британское правительство так и не сформулировало последовательной стратегии по совершенствованию вооруженных сил, хотя министр Хили давно обращал внимание на неготовность армии вести войну. В связи с этим в Великобритании усомнились, насколько действительно страна может оказать поддержку Украине в нынешних условиях.

Ранее в издании Daily Express рассказали о готовности Великобритании применить ядерное оружие без предварительного согласования с США. Силы ядерного сдерживания страны на данный момент «полностью независимы», отметили в публикации.

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