В Москве увидели геноцид украинского народа в действиях Киева

Захарова: Мобилизация на Украине войдет в учебники как геноцид украинцев Киевом

Принудительная мобилизация граждан Украины, проводимая Киевом, войдет в книги как геноцид украинцев. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram.

«"Принудительная мобилизация" на Украине войдет в учебники как геноцид украинского народа», — написала дипломат.

В середине марта стало известно, что на Украине узаконили незаконную мобилизацию. Так, Верховный суд Украины запретил увольнять незаконно мобилизованных граждан.

Ранее сообщалось, что Харьков превратился в «женский город» из-за мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Мужчины пропали с улиц Харькова, так как стараются скрываться от сотрудников военкоматов.