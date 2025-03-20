В Москве увидели геноцид украинского народа в действиях Киева

Принудительная мобилизация граждан Украины, проводимая Киевом, войдет в книги как геноцид украинцев. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram.
«"Принудительная мобилизация" на Украине войдет в учебники как геноцид украинского народа», — написала дипломат.
В середине марта стало известно, что на Украине узаконили незаконную мобилизацию. Так, Верховный суд Украины запретил увольнять незаконно мобилизованных граждан.
Ранее сообщалось, что Харьков превратился в «женский город» из-за мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Мужчины пропали с улиц Харькова, так как стараются скрываться от сотрудников военкоматов.