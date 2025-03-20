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08:56, 20 марта 2025Наука и техника

В России назвали число пожелавших сохранить номер при смене оператора абонентов

ВЦИОМ: 23% россиян пробовали сменить сотового оператора, сохранив номер
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

В течение последних двух лет 23 процента россиян пробовали сменить сотового оператора, сохранив при этом свой номер телефона. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

Отмечается, что о возможности сменить оператора и сохранить номер знают 98 процентов респондентов. Кроме того, 60 процентов опрошенных смогли успешно воспользоваться этой возможностью, а еще пять процентов — не смогли.

«Услуга смены оператора с сохранением номера телефона не нова для россиян. В теории она работает уже второй десяток лет, хотя на практике успешно воспользоваться данной услугой удается далеко не всем желающим», — прокомментировал директор департамента социальных исследований ВЦИОМ Андрей Даудрих.

Ранее сообщалось, что «МегаФон» и Промсвязьбанк (ПСБ) запустили совместный розничный проект по открытию на базе салонов связи оператора дополнительных офисов банка.

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