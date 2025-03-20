Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:21, 20 марта 2025Силовые структуры

В российском регионе осудят популярного ведущего за присвоение денег клиентов

В Благовещенске будут судить популярного шоумена за присвоение денег клиентов
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Благовещенске суд рассмотрит дело против популярного ведущего торжественных мероприятий о присвоении денег клиентов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Амурской области.

По данным ведомства, в 2023 году шоумен заключил договоры с пятью женщинами, планировавшими свадьбы и юбилеи. Он взял с каждой из них предоплату по 20-60 тысяч рублей и не выполнил работу. Ведущий отказывался проводить мероприятие, предупреждая об этом заказчиц в последний момент, или отрабатывал программу только частично. В большинстве случаев за него проводили торжества другие ведущие, которых он уговаривал «перекрыть» заказ. При этом клиентки должны были заплатить дополнительно.

Следователи возбудили дело по части 2 статьи 160 («Присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину») УК РФ. Оно передано в суд. Сейчас обвиняемый находится в СИЗО, он признал вину и возместил ущерб потерпевшим.

Ранее в Архангельской области бывшего главного бухгалтера одного из исправительных учреждений Плесецкого района обвинили в присвоении денег.

Вот это да!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ совершили самую массированную атаку беспилотниками на российский регион. Что известно о последствиях?

    Четыре человека стали жертвами массовой аварии с маршруткой на российской трассе

    Пассажирка самолета напала на членов экипажа и плюнула в них на рейсе в США

    Медведев оценил шансы западных компаний вернуться в Россию

    Российский аналог YouTube и TikTok закроют

    В России резко вырос выпуск шин

    Канье Уэст назвал семью Кардашьян секс-работниками

    На Украине подтвердили продвижение ВС России в Харьковской области и ДНР

    В Венгрии посчитали Украину буфером между Россией и Европой

    Российские мужчины оказались романтичнее российских женщин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше