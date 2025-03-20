В российском регионе осудят популярного ведущего за присвоение денег клиентов

В Благовещенске будут судить популярного шоумена за присвоение денег клиентов

В Благовещенске суд рассмотрит дело против популярного ведущего торжественных мероприятий о присвоении денег клиентов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Амурской области.

По данным ведомства, в 2023 году шоумен заключил договоры с пятью женщинами, планировавшими свадьбы и юбилеи. Он взял с каждой из них предоплату по 20-60 тысяч рублей и не выполнил работу. Ведущий отказывался проводить мероприятие, предупреждая об этом заказчиц в последний момент, или отрабатывал программу только частично. В большинстве случаев за него проводили торжества другие ведущие, которых он уговаривал «перекрыть» заказ. При этом клиентки должны были заплатить дополнительно.

Следователи возбудили дело по части 2 статьи 160 («Присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину») УК РФ. Оно передано в суд. Сейчас обвиняемый находится в СИЗО, он признал вину и возместил ущерб потерпевшим.

Ранее в Архангельской области бывшего главного бухгалтера одного из исправительных учреждений Плесецкого района обвинили в присвоении денег.