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02:49, 20 марта 2025Мир

В США раскрыли детали обсуждения судьбы украинских АЭС

Райт: В администрации Трампа пока не обсуждают контроль США над АЭС Украины
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

Администрация президента США Дональда Трампа пока не обсуждает возможность передачи атомных электростанций (АЭС) под американский контроль. Детали раскрыл министр энергетики США Крис Райт, его слова приводит ТАСС.

«Нет, сейчас это не обсуждается. Сегодня это не обсуждалось», — сказал Райт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждал с американским лидером Дональдом Трампом судьбу Запорожской атомной электростанции (АЭС). Детали разговора он не раскрыл.

До того Зеленский заявил, что переход Запорожской АЭС под контроль России невозможен. «Это наша станция, без нас она не будет работать», — сказал украинский лидер.

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