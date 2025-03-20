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11:08, 20 марта 2025Мир

Во Франции пришли в ярость из-за слов будущего канцлера Германии о России

Политик Филиппо: Мерц, выступая в бундестаге, объявил войну РФ
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, который, вероятнее всего, станет новым канцлером ФРГ, в своем обращении к бундестагу фактически объявил войну России. Об этом написал французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте в социальной сети X.

«Мерц в истерике только что произнес беспрецедентную по безответственности и жестокости речь, объявив войну с Россией!» — написал политик.

Таким образом Филиппо отреагировал на слова Мерца о том, что вооруженный конфликт на Украине является в том числе и войной против Европейского союза.

6 марта Филиппо заявил, что агрессивная риторика французского президента Эммануэля Макрона в отношении некоей «российской угрозы» для Европы ведет к дальнейшей эскалации конфликта. По его словам, планы Макрона отправить военных на Украину — это преступление против мира.

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