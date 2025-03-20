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23:00, 20 марта 2025Бывший СССР

Военных ВСУ обвинили в эвакуации на Украину только женщин и детей

Жительница Курской области заявила об эвакуации ВСУ на Украину женщин и детей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Местная жительница, больше полугода прожившая под оккупацией украинских военных, рассказала, что Вооруженные силы Украины (ВСУ), оккупировавшие Суджу в Курской области, были готовы эвакуировать на Украину лишь детей и женщин. Ее слова приводит РИА Новости.

Женщина рассказала, что украинские военные вели агитацию. Ее показания зафиксировали в Следственном комитете России.

«Шла агитация такая, если у вас родственники на Украине. Чтоб потом можно было переехать на Украину и так далее. Я попыталась выяснить подробнее… Одна мне сказала, что вывозят, мол, женщин с детьми, а старые сидите», — сказала она.

13 марта Минобороны России заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Активные бои за город продолжались с 8 марта. Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска освобождают не только город, но и всю агломерацию. Позже в США заявили об отступлении Украины почти со всей территории Курской области.

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