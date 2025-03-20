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06:31, 20 марта 2025Из жизни

Возлюбленная мужчины с большим пенисом пожаловалась на секс с ним

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Cavan Images / Getty Images

43-летняя Бриджит Зика призналась, что ей тяжело заниматься сексом с мужем, поскольку у него слишком длинный пенис. Об этом она рассказала в интервью The Sun.

Бриджит познакомилась с Альдо в лондонском баре в 2016 году. По ее словам, она сразу влюбилась в него. Через две недели после знакомства они впервые переспали. В тот день Бриджит и узнала об особенности своего бойфренда: пенис Альдо в эрегированном состоянии достигал в длину 28 сантиметров. Бриджит пожаловалась, что после первого секса с Альдо она несколько дней «ковыляла, как ковбой».

Поначалу Бриджит думала, что привыкнет к большому пенису мужчины, но этого не произошло. Каждый раз она просто терпела боль. «Иногда мне приходилось прибегать к приему обезболивающих и прикладывать к животу грелку, чтобы устранить дискомфорт», — жалуется она. Женщина призналась, что ей было страшно рассказать о своих ощущениях возлюбленному. Она боялась, что это повлияет на их отношения.

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Вскоре пара сыграла свадьбу. Только тогда Бриджит призналась Альдо, что ей больно с ним спать. После этого супруги стали экспериментировать с разными позициями, чтобы выбрать самые удобные для обоих. Они начали постоянно использовать лубрикант и периодически заниматься сексом без проникновения. «О спонтанном быстром сексе не могло быть и речи, но это была жертва, на которую я была рада пойти, чтобы не испытывать дискомфорта», — говорит Бриджит.

Ранее сообщалось о женщине с бойфрендом, длина пениса у которого составляет всего 7,1 сантиметра. Она заявила, что считает подобные размеры полового органа идеальными.

Вот это да!
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