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08:42, 20 марта 2025Россия

ВС России уничтожили технику и живую силу ВСУ в белгородском приграничье

Минобороны: ВС РФ уничтожили технику и живую силу ВСУ в белгородском приграничье
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Расчеты гаубиц Д-30 группировки «Север» поразили бронетехнику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в белгородском приграничье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России.

«Артиллерийские подразделения группировки войск «Север» работают в круглосуточном режиме», — сообщили в ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы РФ завершают разгром украинской группировки, которая находится в Курской области.

19 марта стало известно о продвижении ВС России северо-западнее Новомлынска. Также сообщалось об успехах российских военных у населенных пунктов Красное Первое, Малая Шапковка и Кондрашовка.

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