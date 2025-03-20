ВС России уничтожили технику и живую силу ВСУ в белгородском приграничье

Минобороны: ВС РФ уничтожили технику и живую силу ВСУ в белгородском приграничье

Расчеты гаубиц Д-30 группировки «Север» поразили бронетехнику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в белгородском приграничье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России.

«Артиллерийские подразделения группировки войск «Север» работают в круглосуточном режиме», — сообщили в ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы РФ завершают разгром украинской группировки, которая находится в Курской области.

19 марта стало известно о продвижении ВС России северо-западнее Новомлынска. Также сообщалось об успехах российских военных у населенных пунктов Красное Первое, Малая Шапковка и Кондрашовка.