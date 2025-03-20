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04:09, 20 марта 2025Бывший СССР

ВСУ обманом увозили жителей курских сел

Эвакуированная женщина заявила, что ВСУ увозили жителей курских сел на Украину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Солдаты ВСУ похищали жителей курских сел и увозили на Украину. Об этом рассказала эвакуированная из курского села пожилая женщина, пишет РИА Новости.

По ее словам, военнослужащие обещали отпустить и дать «зеленый свет» оставшимся мирным людям в селе. «Но из наших [местных жителей] никто не согласился. А потом со станции кто-то, я не знаю кто, согласился, и их отвезли на Украину», — сообщила она. Все показания женщины были зафиксированы военными следователями СК России в рамках расследования уголовных дел о преступлениях ВСУ в Курской области.

19 марта президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы (ВС) РФ завершают разгром украинской группировки, которая находится в Курской области. Он также отметил, что российские войска провели в регионе несколько разгромных операций.

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