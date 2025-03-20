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10:03, 20 марта 2025Спорт

Жена Овечкина рассказала об отношениях хоккеиста с Трампом

Жена Овечкина Шубская заявила, что у хоккеиста хорошие отношения с Трампом
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Анастасия Шубская, жена российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина, рассказала об отношениях мужа с президентом США Дональдом Трампом. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Шубская заявила, что Овечкин лично знаком с главой США и бывал в Белом доме. «Президент США — поклонник хоккея и не раз говорил Александру, что следит за его игрой и любит его как игрока», — поделилась она и назвала отношения политика и спортсмена хорошими.

Супруга Овечкина также рассказала, что однажды они были приглашены на празднование Рождества на виллу во Флориде, где старший сын президента попросил их, единственных из всех гостей, подойти к отцу. «И Саша пообщался с Трампом, а я стояла рядом с его женой. О чем общались мужчины, сказать не могу, я же просто сказала Мелании спасибо за приглашение», — вспомнила она.

Ранее владелец «Вашингтона» Тед Леонсис назвал россиянина настоящей легендой хоккея. «Его достижения и преданность одной команде, одному городу и одной фан-базе выделяются как определяющие аспекты его наследия», — отметил он.

С 2005 года Овечкин играет за «Вашингтон». Вместе с клубом он в 2018 году выиграл Кубок Стэнли.

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