Бывшему премьеру Франции прислали письмо с боеприпасом

Экс-премьеру Франции Филиппу прислали письмо с патроном и угрозами

Бывший премьер-министр Франции, мэр Гавра Эдуар Филипп получил письмо с угрозами и боеприпасом в свой адрес. Об этом сообщает газета Ouest France.

Отмечается, что сотрудники мэрии обнаружили в конверте гильзу от патрона, а также записку с угрозами из-за намерения Филиппа баллотироваться в президенты в 2027 году. Письмо было доставлено в полицейский участок. По факту произошедшего начато расследование по обвинению в угрозах «смертью или опасным причинением имущественного ущерба в адрес избранного должностного лица».

Это не первый раз, когда Филипп получает угрозы. По данным издания, в марте 2023 года политик получил письмо с угрозами смертью и словами «Аллах Акбар». В конверте также был белый порошок, который оказался нетоксичным.

В 2023 году 68-летний чешский политик, бывший премьер-министр Чехии и кандидат в президенты страны Андрей Бабиш рассказал, что его жене пришло послание с угрозами. По его словам, в нем находился боевой патрон и анонимное письмо, полное оскорблений.