Друг пострадавшего от внучки экс-мэра Самары прокомментировал информацию о его похоронах

Друг убитого внучкой экс-мэра Самары Тархова назвал данные о похоронах враньем

Друг бывшего мэра Самары Виктора Тархова, пострадавшего от внучки, опроверг информацию о якобы готовящихся похоронах Тархова и его жены. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, мужчину зовут Александр Кузнецов. Он — бывший замглавы Самары и близкий друг семьи Тархова. Он сказал, что это полное вранье. По его словам, он разговаривал со Следственным комитетом насчет похорон, и ему сказали, что пока идет следствие, никаких похорон быть не может. «У Виктора Александровича остались друзья, мы похороним его с честью и с достоинством», — заявил Кузнецов.

Ранее сообщалось, что обвиняемая в расправе над экс-мэром Самары Виктора Тархова и его жены дала признательные показания.

О расправе над Тарховым и его женой стало известно 5 февраля. Тогда же была задержана и их внучка. Предположительно, она расправилась с родственниками из-за 145 миллионов рублей.

