Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:55, 21 марта 2025Силовые структуры

Друг пострадавшего от внучки экс-мэра Самары прокомментировал информацию о его похоронах

Друг убитого внучкой экс-мэра Самары Тархова назвал данные о похоронах враньем
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Виктор Тархов

Виктор Тархов. Фото: Артем Пигарев / Коммерсантъ

Друг бывшего мэра Самары Виктора Тархова, пострадавшего от внучки, опроверг информацию о якобы готовящихся похоронах Тархова и его жены. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, мужчину зовут Александр Кузнецов. Он — бывший замглавы Самары и близкий друг семьи Тархова. Он сказал, что это полное вранье. По его словам, он разговаривал со Следственным комитетом насчет похорон, и ему сказали, что пока идет следствие, никаких похорон быть не может. «У Виктора Александровича остались друзья, мы похороним его с честью и с достоинством», — заявил Кузнецов.

Ранее сообщалось, что обвиняемая в расправе над экс-мэром Самары Виктора Тархова и его жены дала признательные показания.

О расправе над Тарховым и его женой стало известно 5 февраля. Тогда же была задержана и их внучка. Предположительно, она расправилась с родственниками из-за 145 миллионов рублей.

    Обсудить
    Последние новости

    Что происходит с российской экономикой? Главное из заявлений ЦБ

    Военный рассказал о положении ВСУ в Курской области

    Соседов заявил о необходимости вернуть деньги зрителям за скандальное выступление Глюкозы

    Люди в форме ворвались в отель российского города и задержали 12 человек

    COVID-19 официально оставили в прошлом

    В МИД сравнили число пленных солдат России и Украины

    Забор Польши на границе с Белоруссией стал угрозой для уникального природного комплекса

    Курс рубля назвали сравнительно стабильным

    Таскавшая детей по полу воспитательница российского детсада признала вину и раскаялась

    Пушку зарядили человеком, выстрелили и промахнулись

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше