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12:29, 21 марта 2025Мир

Европейские чиновники пожаловались на коллег из Пентагона

Европейские чиновники пожаловались на трудности в общении с Пентагоном
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Европейские военные чиновники начали жаловаться на то, что в последнее время им стало гораздо сложнее организовывать встречи с коллегами из Пентагона. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на источники.

«Складывается такое впечатление, что задача американцев состоит не в том, чтобы продвигать европейских союзников и НАТО, а в том, чтобы обеспечить вывод американских войск из региона с минимальными усилиями», — передает портал слова неназванного представителя европейского оборонного ведомства.

Кроме того, военные чиновники из Европы рассказали, что сейчас у них возникают трудности в организации встреч даже с теми коллегами из Пентагона, с кем уже длительное время налажен контакт. Также они пожаловались на то, что американцы посылают европейцам противоречивые сигналы, что приводит в замешательство чиновников оборонных ведомств европейских стран.

Ранее стало известно, что в Пентагоне рассматривают планы по сокращению американских войск. Согласно данным телеканала CNN, обсуждаются различные варианты объединения боевых подразделений армии США.

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