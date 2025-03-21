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00:32, 22 марта 2025Спорт

Футболист получил желтую карточку за автографы

Футболист сборной Новой Зеландии Вуд получил желтую карточку за автографы
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Joe Serci / Globallookpress.com

Футболист сборной Новой Зеландии Крис Вуд получил желтую карточку за раздачу автографов во время игры. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел в матче отбора к чемпионату мира 2026 против Фиджи (7:0). Вуд отметился хет-триком и был заменен во втором тайме. Сразу после этого нападающий поднялся на трибуну к зрителям и начал раздавать автографы и фотографироваться с болельщиками.

Судья матча решил наказать спортсмена за эти действия желтой карточкой. Вуд отреагировал на это со смехом.

Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде. В турнире впервые примут участие 48 команд. Всего на мундиале будет сыграно 104 матча.

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