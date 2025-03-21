Футболист получил желтую карточку за автографы

Футболист сборной Новой Зеландии Вуд получил желтую карточку за автографы

Футболист сборной Новой Зеландии Крис Вуд получил желтую карточку за раздачу автографов во время игры. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел в матче отбора к чемпионату мира 2026 против Фиджи (7:0). Вуд отметился хет-триком и был заменен во втором тайме. Сразу после этого нападающий поднялся на трибуну к зрителям и начал раздавать автографы и фотографироваться с болельщиками.

Судья матча решил наказать спортсмена за эти действия желтой карточкой. Вуд отреагировал на это со смехом.

Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде. В турнире впервые примут участие 48 команд. Всего на мундиале будет сыграно 104 матча.

