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10:49, 21 марта 2025Экономика

Названы города России с возможностью взять «вторичку» в семейную ипотеку

«Дом.РФ»: Семейную ипотеку расширили на вторичное жилье в 901 городе России
Виктория Клабукова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В 901 населенном пункте России вторичное жилье теперь можно купить в ипотеку под 6 процентов. Список городов опубликовал институт развития «Дом.РФ».

На готовый фонд семейную ипотеку расширили в городах с малым объемом нового строительства: в частности, в тех, где на начало 2025 года, по данным госкомпании, строилось не более двух многоквартирных домов. В перечень вошли в том числе Воркута, Норильск, Тында, Прохладный, Медвежьегорск, Иннополис, Кяхта, Гусиноозерск, Комсомольск-на-Амуре, Переславль-Залесский, Назрань, Ухта, Енисейск, Геленджик, Туапсе и Мурманск. Также в списке указаны севастопольский Инкерман, города в республике Крым, Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

Новые условия вступят в силу с 1 апреля этого года. Для оформления льготной ипотеки станут доступны объекты в неаварийных многоквартирных домах не старше 20 лет.

Ранее эксперты оценили вероятность подорожания «вторички» в апреле. Заметных ценовых подвижек в сегменте аналитики не предвидят: стоимость готового жилья в России может изменится в пределах от 0,5 до 2 процентов.

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