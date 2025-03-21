Макрон созовет саммит по Украине

Politico: Франция примет новый саммит по Украине 27 марта

Франция примет новый саммит по Украине 27 марта по инициативе французского президента Эммануэля Макрона. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Макрон планирует принять группу европейских лидеров в четверг, 27 марта, чтобы обсудить Украину и безопасность в Европе», — пишет издание со ссылкой на трех официальных лиц.

В публикации также приводятся слова самого французского президента, объявившего, что встреча по украинскому вопросу с участием европейских стран и президента Украины Владимира Зеленского состоится на следующей неделе. По его словам, в ходе мероприятия будет завершена работа «по краткосрочной поддержке украинской армии, по защите устойчивой и долговечной модели украинской армии для предотвращения российских вторжений, а затем по гарантиям безопасности».

Ранее начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула заявил, что в Европе готовят многовариантную операцию на Украине, зависящую от хода переговоров.