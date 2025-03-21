Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:50, 21 марта 2025Мир

Макрон созовет саммит по Украине

Politico: Франция примет новый саммит по Украине 27 марта
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Франция примет новый саммит по Украине 27 марта по инициативе французского президента Эммануэля Макрона. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Макрон планирует принять группу европейских лидеров в четверг, 27 марта, чтобы обсудить Украину и безопасность в Европе», — пишет издание со ссылкой на трех официальных лиц.

В публикации также приводятся слова самого французского президента, объявившего, что встреча по украинскому вопросу с участием европейских стран и президента Украины Владимира Зеленского состоится на следующей неделе. По его словам, в ходе мероприятия будет завершена работа «по краткосрочной поддержке украинской армии, по защите устойчивой и долговечной модели украинской армии для предотвращения российских вторжений, а затем по гарантиям безопасности».

Ранее начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула заявил, что в Европе готовят многовариантную операцию на Украине, зависящую от хода переговоров.

    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа». Через нее проходил крупнейший коридор поставок российского газа в Европу

    СК сообщил о попытке Киева совершить акт ядерного терроризма путем атаки на российскую АЭС

    «Вашингтон» Овечкина первым гарантировал себе место в плей-офф НХЛ

    Стримерша устроила хаос в прямом эфире из-за залезшего на нее незваного гостя

    Путин наградил отмечающего 75-летие Лаврова высшей государственной наградой

    В СК назвали организаторов атак беспилотников на Курскую область и другие регионы России

    Влияние ключевой ставки на курс рубля оценили

    Раскрыто состояние Долиной во время продажи квартиры в Москве

    В России предложили запретить покупку квартир за наличные

    Женщина начала отношения с мужчиной старше нее на 33 года ради денег и влюбилась

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше