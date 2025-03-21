Мужчина заплатил порномодели 924 тысячи рублей за секс и не пережил его

В США модель платформы OnlyFans обвинили в смерти фаната, который заплатил ей 11 тысяч долларов (924 тысячи рублей) за сеанс БДСМ. Об этом пишет New York Post.

На скамье подсудимых оказалась 31-летняя Микаэла Брашайе Райларсдам, создававшая откровенный контент под псевдонимом Эшли Синкал. По данным следствия, 55-летний Майкл Дейл заплатил порномодели 11 тысяч долларов, чтобы она обернула его с ног до головы пищевой пленкой.

Встреча состоялась 17 апреля 2023 года. Райларсдам обмотала Дейла пленкой, надела ему на голову пакет, а к ногам прикрепила женские сапоги. В ролике, который модель снимала для своего аккаунта, она «совершала сексуальный акт» рядом с замотанным в пленку клиентом. Она не думала, что с мужчиной может что-то случиться, и решила проверить его состояние только через восемь минут.

В тому времени Дейл потерял сознание. Райларсдам вызвала скорую. Прибывшие позже полицейские, застали в доме врачей, пытавшихся реанимировать мужчину. Пострадавшего успели доставить в больницу, однако там выяснилось, что спасти его уже невозможно.

Адвокаты порнозвезды заявили, что Дейл занимался с ней сексом по взаимному согласию, и она «не ожидала, что подобное случится». Райларсдам находился в тюрьме без права выхода под залог. Она не признала себя виновной.

Ранее сообщалось, что в США ФБР добавило участника Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити в топ-10 самых разыскиваемых преступников. Мужчину обвинили в наркоторговле и расправе над неугодными.

