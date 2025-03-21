Названо следующее место работы президента Польши

Gazeta Wyborcza: Дуда может стать премьер-министром после выборов президента

Президент Польши Анджей Дуда после окончания срока своих полномочий может занять пост премьер-министра в новом правительстве. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza со ссылкой на источники.

«Такой вариант возможен, если на грядущих в мае президентских выборах победу одержит кандидат одной из правых партий — Кароль Навроцкий от партии "Право и справедливость" или Славомир Ментцен от "Конфедерации"», — сообщает издание.

Отмечается, что встреча Славомира Ментцена с Дудой на прошлой неделе может быть связана с его возможным назначением на пост премьер-министра.

6 февраля президент Польши поддержал возбуждение дела о государственном перевороте против польского премьер-министра Дональда Туска. По его словам при Туске были допущены «грубые нарушения закона, прежде всего грубые нарушения конституции».