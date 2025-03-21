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05:25, 21 марта 2025Мир

Названы четыре причины невозможности разместить иностранный контингент на Украине

BBC: размещению контингента на Украине препятствует позиция РФ и нехватка солдат
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Unsplash.com

Журналист «Би-би-си» Фрэнк Гарднер назвал четыре причины, по которым иностранный контингент может никогда не развернуться на Украине.

Во-первых, пока нет реального прекращения огня по всей линии фронта, и на это может уйти еще много месяцев. Во-вторых, репортер указал, что отправке войск препятствует жесткая позиция России, которая настроена против любых сил из стран НАТО на территории республики.

В-третьих, стоит вопрос воздушной поддержки от США, которую не обещает Вашингтон. Несколько стран связывают свое участие именно с наличием американской авиации на близкой дистанции. И в-четвертых, проблемой является нехватка солдат и техники для подобной миссии.

Ранее издание The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве сообщило, что Великобритания намерена разместить миротворческий контингент на территории Украины на бессрочный период. По предварительной информации, на украинскую территорию отправятся около 10 тысяч миротворцев.

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