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13:39, 21 марта 2025Мир

Одна страна НАТО резко захотела увеличить численность своих войск

NOS: Нидерланды намерены увеличить численность армии до 200 тысяч
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Michael Kooren / Reuters

Нидерландские власти намерены увеличить численность армии королевства с 75 тысяч до 200 тысяч человек. Об этом сообщает телерадиокомпания NOS со ссылкой на источники.

«Министерство обороны Нидерландов планирует набрать гораздо больше людей, чем заявлялось ранее. До сих пор в оборонном ведомстве хотели набрать в общей сложности 100 тысяч человек, но теперь называют число в 200 тысяч. Это общая численность военнослужащих, гражданских лиц и резервистов», — отмечается в материале.

Кроме того, по словам экспертов в области обороны, с учетом новых амбиций королевства в долгосрочной перспективе «нельзя исключать возможность возвращения обязательной военной службы». В Нидерландах формально по-прежнему действует обязательная военная служба, однако с 1997 года молодым людям больше не нужно ее проходить.

Ранее портал Euractiv сообщил, что Европейский союз (ЕС) ждут проблемы с милитаризацией без участия США, так как странам сообщества придется резко нарастить военные расходы. Отмечалось, что если ЕС захочет направить свои войска на Украину, то он столкнется с большими трудностями. Одна из них — нежелание ряда стран участвовать в данной инициативе и политическая раздробленность внутри ряда государств.

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