Орбан прочитал в глазах лидеров ЕС признание поражения Украины

Орбан заявил, что увидел в глазах лидеров ЕС признание поражения Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что прочитал в глазах лидеров Европейского союза (ЕС) признание поражения Украины. Об этом политик рассказал в эфире радио Kossuth.

«Я уже видел в глазах каждого, что Украина этот конфликт проиграла. Так что ввязываться было плохим решением. Венгры были правы» — сказал он.

По его словам, ситуация со вступлением Киева в европейское объединение «еще не хороша, но улучшается». Орбан заверил, что со временем все сообщество признает, что членство Украины означало бы крах европейской экономики.

Ранее премьер Венгрии заявил, что ЕС не сможет выполнить свои обязательства по оказанию военной и финансовой помощи Украине, так как у стран объединения не хватит на это денег. Он назвал принятые на саммите в Брюсселе решения «пустыми обещаниями».

