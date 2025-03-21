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17:01, 21 марта 2025Путешествия

Посольство России прокомментировало ситуацию с пропавшим на Филиппинах соотечественником

Посольство РФ запросило информацию о пропавшем на Филиппинах соотечественнике
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Cristian Bortes / Wikimedia

Посольство России на Филиппинах прокомментировало ситуацию с пропавшим без вести на вулкане Талинис соотечественником. Об этом сообщает ТАСС.

В диппредставительстве отметили, что запросили информацию о судьбе Антона Чернова. Других подробностей по ситуации пока нет.

38-летний Чернов отправился в однодневный поход на вулкан близ города Валенсия на острове Минданао утром 19 марта в составе группы из троих немцев 58, 60 и 67 лет, гражданина Канады и 63-летнего британца. Уточняется, что у путешественников не было с собой никаких вещей для ночевки и длительного пребывания в горах. Уже два дня все туристы числятся пропавшими без вести.

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