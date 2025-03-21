Россиянка побывала в Турции и рассказала о тайном рейтинге туристов в местных отелях

Российская путешественница побывала в Турции и рассказала, что в местных отелях существует тайный негласный рейтинг туристов. Своими открытиями она поделилась в блоге «Одна в чужом городе» на платформе «Дзен».

Автор пообщалась с портье отеля в Аланье и выяснила, что в случае овербукинга гостиниц первыми номера всегда получают европейцы. По словам россиянки, европейские турагенты очень ответственно подходят к работе и подписывают со всеми сторонами тщательно выверенные контракты, которые предусматривают большие штрафы за нарушение обязательств.

«Российские туроператоры по поводу овербукинга вообще не заморачиваются, — добавила блогерша. — Поэтому в турецких отелях могут спокойно и без финансовых последствий пренебречь российскими туристами, отдав предпочтение европейцам».

При этом даже при наличии свободных мест россиянам не всегда гарантировано заселение. Россиянка отметила, что многое зависит от репутации туроператора и взаимоотношений владельцев отеля с ним.

Ранее другая путешественница Саша Коновалова раскрыла минусы отдыха «все включено» в ОАЭ. По ее словам, такой формат отдыха отличается от турецкого и египетского и подойдет не всем.