Соседов заявил о необходимости вернуть деньги зрителям за скандальное выступление Глюкозы

Соседов: зрители скандального выступления Глюкозы должны требовать компенсацию

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал скандальное выступление певицы Глюкозы (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) в Красноярске на Дне металлурга. Свою позицию он высказал в шоу «Алена, блин! Посидим», выпуск доступен во «Вконтакте».

Соседов отметил, что был в шоке от увиденного. «Зрители должны требовать компенсацию. Она была явно не в себе, люди вправе обратиться в кассы, если они хотят компенсацию и вернуть стоимость билета», — сказал он.

Критик также добавил, что у исполнительницы нет никаких новых песен. «Стала диджейкой и хорошо», — заключил он.

Ранее Сергей Соседов высказался о тайном приезде в Россию певца Валерия Меладзе.

20 июля Глюкоза выступила в Красноярске. В аккаунте певицы в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) пользователи возмутились поведением певицы во время выступления. По их мнению, Глюкоза находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и из-за этого странно себя вела.