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13:16, 21 марта 2025Мир

В Кремле объяснили выбор переговорщиков для встречи с США

Песков: Карасин и Беседа наилучшим образом представят Россию на встрече с США
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа обладают обширным опытом и наилучшим образом представят Россию на предстоящей встрече с представителями США в Эр-Рияде. Выбор переговорщиков объяснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это опытнейшие переговорщики с богатым опытом подобной работы», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что Беседа и Карасин представят Москву на переговорах «наилучшим образом».

Ранее представитель Кремля сообщил, что президент России Владимир Путин лично подобрал переговорщиков для консультаций с США.

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