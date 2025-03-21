В Кремле объяснили выбор переговорщиков для встречи с США

Сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа обладают обширным опытом и наилучшим образом представят Россию на предстоящей встрече с представителями США в Эр-Рияде. Выбор переговорщиков объяснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Это опытнейшие переговорщики с богатым опытом подобной работы», — отметил официальный представитель Кремля.
Песков добавил, что Беседа и Карасин представят Москву на переговорах «наилучшим образом».
Ранее представитель Кремля сообщил, что президент России Владимир Путин лично подобрал переговорщиков для консультаций с США.