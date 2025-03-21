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13:09, 21 марта 2025Мир

В Кремле предупредили об опасном решении Европы

Песков: Милитаризация Европы опасна, она не приближает мир к разрядке
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Милитаризация Европы является опасной тенденцией, которая не приближает международную обстановку к разрядке. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Милитаризация Европы — это весьма опасная тенденция. Естественно, что она никак не приближает ни к разрядке, ни к восстановлению сферы взаимного доверия. Она также не делает Европу более безопасной», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков также указал на то, что европейские политики стремятся милитаризировать регион «любой ценой». По его словам, такая политика нравится «далеко не всем лидерам стран Европы, однако они практически все следуют в этом направлении».

19 марта Европейская комиссия (ЕК) представила Белую книгу по европейской обороне. В документе изложен план милитаризации Европейского союза (ЕС) до 2030 года. Отдельным пунктом в стратегии прописана «поддержка Украины путем увеличения военной помощи и более тесной интеграции европейской и украинской военной промышленности».

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