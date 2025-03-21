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13:32, 21 марта 2025Мир

В Кремле прокомментировали перспективу ядерной программы Ирана

Песков: Вопрос ядерной программы Ирана должен решаться мирным путем
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Вопрос ядерной программы Ирана должен решаться исключительно мирным путем в плоскости дипломатии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Мы убеждены, что проблема ядерной программы Ирана должна решаться исключительно мирными политико-дипломатическими средствами», — сказал представитель Кремля, подчеркнув, что для такого сценария «имеется все необходимое».

«Для этого необходима лишь политическая воля», — добавил Песков.

7 марта президент США Дональд Трамп заявил, что хочет заключить сделку с Ираном по его ядерной программе. Он подчеркнул, что он выступает против появления «еще одного государства с ядерным оружием» и сделает все, чтобы это пресечь.

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