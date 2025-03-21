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22:25, 20 марта 2025Россия

В России ответили на заявление Зеленского об умирающем Крыме

Военкор Коц обвинил Зеленского во лжи, комментируя его слова об умирающем Крыме
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Президент Украины Владимир Зеленский лжет, говоря о том, что Крым без Украины умирает. Об этом в Telegram-канале написал военкор Александр Коц, указав на то, что регион активно развивается и привлекает туристов.

Коц, комментируя слова Зеленского о том, что в регионе ничего нет, перечислил несколько объектов, которые появились там уже после того, как Крым вновь стал территорией России. Среди них военкор перечислил трассу «Таврида», Крымский мост, аэропорт в Симферополе, заново отстроенные набережные и новые отели.

По мнению Коца, Зеленский убежден, что если всего этого не было при украинцах, то не может быть и при власти России.

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«Чего в Крыму сейчас точно нет, так это жадных туристов с западной Украины. (...) Нет флагов «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация — прим. «Ленты.ру»). Нет самостроев крымских татар. Нет принудительной бусификации. И самое главное — нет войны», — подчеркнул военкор.

Он добавил, что, по словам Зеленского, в Крыму сейчас нет туристов. Однако напомнил, что только в 2024 году регион посетили более 6 миллионов человек.

Ранее Зеленский заявил, что в течение последних 11 лет в Крым не ездят туристы. По его мнению, вся логистика полуострова связана с материковой Украиной, и без нее регион не может существовать.

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