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13:55, 21 марта 2025Экономика

Власти решили не расширять семейную ипотеку

Замглавы Минфина Чебесков: Для расширения семейной ипотеки сейчас нет оснований
Мария Черкасова

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Для расширения программы семейной ипотеки в настоящее время нет оснований. Об этом «Известиям» заявил замглавы Минфина Иван Чебесков.

В последнем квартале 2024 года возможности получения семейной ипотеки действительно ухудшились — выдача новых ссуд оказалось затратной для банков из-за дорогих депозитов. Тогда правительство пошло на уступки и увеличило размеры субсидий банкам за выдачу семейных кредитов.

В итоге выдачи семейной ипотеки в феврале серьезно растут, как и продажи жилья. По данным оператора госпрограмм «Дом.РФ», по сравнению с прошлым годом объем выдач ипотеки для семей с детьми вырос на 60 процентов и достиг 181 миллиардов рублей.

В марте власти сделали еще одно послабление, расширив программу семейной ипотеки, добавил Чебесков. Теперь семьи, в которых есть двое несовершеннолетних детей до 18 лет, могут воспользоваться программой даже на вторичное жилье. Это, правда, касается только городов с низким уровнем ввода нового жилья.

Ранее сообщалось, что взять ипотеку на вторичное жилье теперь можно в Воркуте, Норильске, Тынде, Прохладном, Медвежьегорске, Иннополисе, Кяхте, Гусиноозерске, Комсомольске-на-Амуре, Переславле-Залесском, Назрани, Ухте, Енисейске, Геленджике, Туапсе и Мурманске. Также в перечень попали севастопольский Инкерман, города в Республике Крым, Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

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