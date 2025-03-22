Арестованные в Москве смогут заказать красную икру в СИЗО

Арестованные в Москве и Подмосковье смогут заказать красную икру в СИЗО

Арестованные в Москве и области смогут заказать в СИЗО красную икру и другие деликатесы. Такая услуга стала доступна в магазине, специализирующемся на продаже готовой еды для содержащихся в следственных изоляторах столицы, передает РИА Новости.

Красная лососевая икра появилась в ассортименте магазина на прошлой неделе. Банка объемом 250 граммов обойдется в 3,6 тысячи рублей. Представители магазина отметили, что икру начали продавать по просьбе находящихся в СИЗО женщин.

Возможностью заказать еду в СИЗО часто пользуются не только арестованные, но и их родственники. Адвокат Дмитрий Рощин отметил, что подобная практика давно стала привычной для Москвы. Некоторые обвиняемые каждый день заказывают полный рацион. Доставка осуществляется почти каждый день.

Ранее во Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) рассказали о значительном снижении отпускных цен на лососевую икру на Дальнем Востоке. При этом на розничной стоимости продукции это пока не отразилось.