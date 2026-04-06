В Кремле отреагировали на инцидент с взрывчаткой у газопровода в Сербии

Песков не исключил причастность Украины к инциденту на газопроводе Сербии

Достоверных доказательств причастности какой-либо стороны к попыткам атак на сербский газопровод пока не обнаружено. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы знаем, что пока нет доподлинных доказательств того, кто может стоять за попытками атак на европейской территории на эту важнейшую энергетическую артерию», — сказал представитель Кремля. Он отметил, что газопровод в настоящее время работает в крайне напряженном режиме.

При этом Песков не исключил, что при расследовании попытки атаки на газопровод в Сербии будут найдены следы Украины. Он отметил, что киевский режим уже имел прямое отношение к таким «актам саботажа».

Ранее взрывчатку и детонаторы для подрыва газовой инфраструктуры между Венгрией и Сербией обнаружили сербские поисковые подразделения. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич.

Политик отметил, что начато расследование случившегося. По сведениям Вучича, взрывчатка была найдена рядом с трубопроводом, по которому поставляют российский газ.

По словам главы государства, взрывчатку нашли военнослужащие, которые прочесывали территорию со служебными собаками.