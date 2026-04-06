Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:13, 6 апреля 2026

Военный рассказал об эволюции российских дронов «Герань»

Варвара Кошечкина

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

У российских дронов «Герань» значительно выросла эффективность ударов, сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. О модернизации моделей он рассказал «Ленте.ру».

Ранее замначальника штаба 96-й зенитно-ракетной бригады ВСУ Максим Маслий признал, что российские «Герани» серьезно эволюционировали.

«Целая линейка появилась уже — и "Герань-2", "Герань-3", в том числе есть и скоростные, реактивные есть. Если в начале они тарахтели, сейчас есть малошумные, если не бесшумные. Они могут менять сами траекторию полета, искусственный интеллект им маршрут. То есть то, что раньше у них работали мобильные боевые группы, они раньше нас это сделали, кстати, пулеметами — там сейчас уже этот не проходит вариант, эффективность ударов значительно возросла. Я так понимаю, что выросла полезная боевая масса. Все это и сказывается», — поделился эксперт.

Материалы по теме:
«Война изменится до неузнаваемости» Полковник Генштаба Андрей Демуренко — об уроках СВО, переменах в армии и оружии будущего
«Война изменится до неузнаваемости»Полковник Генштаба Андрей Демуренко — об уроках СВО, переменах в армии и оружии будущего
12 января 2026
«Наводите артиллерию на нас» Офицер морской пехоты Иван Комаров — о боях с элитой ВСУ, окружении под Курском и цене ошибок на войне
«Наводите артиллерию на нас»Офицер морской пехоты Иван Комаров — о боях с элитой ВСУ, окружении под Курском и цене ошибок на войне
24 февраля 2026

По его словам, если раньше дроны выполняли функцию первого удара, а затем, когда по ним отрабатывала ПВО, шли ракеты, то теперь БПЛА могут самостоятельно решать задачи — даже без ракет.

«Это и подавление средств ПВО противника, и удары по объектам и ВПК, и чего угодно. Еще, на мой взгляд, появилась возможность у искусственного интеллекта управлять роем. Это было уже отработано еще на ракетах в советское время, когда ведомый был, за ним шли остальные, и потом менялись местами. То есть все это дело сейчас отрабатывается в процессе применения. Враг, конечно, тоже не сидит на месте, коллективный мозг Европы работает, но мы не отстаем, а где-то идем впереди», — заключил Дандыкин.

До этого стало известно, что российские военные начали использовать противорадиолокационные версии дронов-камикадзе «Герань».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль обратился с призывом к Венгрии и Сербии

    В России осудили работавшего на иностранную разведку

    Раскрыта неочевидная причина дневной сонливости

    В Эстонии заявили о борьбе с «зелеными человечками»

    Желающим досрочно погасить ипотеку россиянам дали совет

    Названы главные минусы частого обновления китайских автомобилей

    Военный рассказал об эволюции российских дронов «Герань»

    В Госдуме пригрозили сторонникам Украины серьезными последствиями после удара в ЛНР

    В России отреагировали на заявление о готовности ВСУ воевать еще 10 лет

    Выручка известной спорами за патенты «Аксельфарм» обрушилась

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok