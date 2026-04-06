Военный рассказал об эволюции российских дронов «Герань»

Военный эксперт Дандыкин: У российских «Гераней» выросла эффективность ударов

У российских дронов «Герань» значительно выросла эффективность ударов, сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. О модернизации моделей он рассказал «Ленте.ру».

Ранее замначальника штаба 96-й зенитно-ракетной бригады ВСУ Максим Маслий признал, что российские «Герани» серьезно эволюционировали.

«Целая линейка появилась уже — и "Герань-2", "Герань-3", в том числе есть и скоростные, реактивные есть. Если в начале они тарахтели, сейчас есть малошумные, если не бесшумные. Они могут менять сами траекторию полета, искусственный интеллект им маршрут. То есть то, что раньше у них работали мобильные боевые группы, они раньше нас это сделали, кстати, пулеметами — там сейчас уже этот не проходит вариант, эффективность ударов значительно возросла. Я так понимаю, что выросла полезная боевая масса. Все это и сказывается», — поделился эксперт.

По его словам, если раньше дроны выполняли функцию первого удара, а затем, когда по ним отрабатывала ПВО, шли ракеты, то теперь БПЛА могут самостоятельно решать задачи — даже без ракет.

«Это и подавление средств ПВО противника, и удары по объектам и ВПК, и чего угодно. Еще, на мой взгляд, появилась возможность у искусственного интеллекта управлять роем. Это было уже отработано еще на ракетах в советское время, когда ведомый был, за ним шли остальные, и потом менялись местами. То есть все это дело сейчас отрабатывается в процессе применения. Враг, конечно, тоже не сидит на месте, коллективный мозг Европы работает, но мы не отстаем, а где-то идем впереди», — заключил Дандыкин.

До этого стало известно, что российские военные начали использовать противорадиолокационные версии дронов-камикадзе «Герань».

