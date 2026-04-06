Кремль обратился с призывом к Венгрии и Сербии

13:18, 6 апреля 2026

Песков: РФ надеется, что Венгрия и Сербия примут меры для защиты газопроводов
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Москва рассчитывает, что Будапешт и Белград предпримут шаги для снижения угроз в адрес газовой инфраструктуры. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы надеемся, что и Венгрия, и Сербия также будут принимать меры с тем, чтобы пытаться минимизировать угрозу для этих газопроводов», — сказал представитель Кремля, комментируя предотвращение диверсий на «Турецком потоке» и «Голубом потоке».

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербские поисковые подразделения обнаружили взрывчатку и детонаторы для подрыва газовой инфраструктуры между Венгрией и Сербией.

Политик отметил, что начато расследование случившегося. По сведениям Вучича, взрывчатка была найдена рядом с трубопроводом, по которому поставляют российский газ.

Песков не исключил, что при расследовании попытки атаки на газопровод в Сербии будут найдены следы Украины. Он отметил, что киевский режим уже имел прямое отношение к таким «актам саботажа».

