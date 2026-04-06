13:13, 6 апреля 2026Экономика

Выручка известной спорами за патенты «Аксельфарм» обрушилась

Rusprofile: В 2025 году выручка компании «Аксельфарм» упала на 50 процентов
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В 2025 году выручка компании «Аксельфарм» резко упала. Об обрушении доходов со ссылкой на данные Rusprofile сообщает Telegram-канал «Без рецепта».

«Аксельфарм», известная спорами за патенты по поводу ввода в оборот дженериков дорогостоящих онкопрепаратов Pfizer и AstraZeneca, в 2025 выручила 1,4 миллиарда рублей (минус 50 процентов год к году). При этом ее прибыль сократилась на 274 процента, и компания потерпела убыток в 1,3 миллиарда.

Такие показатели «Аксельфарма» пошатнули необходимость расплачиваться по долгам ООО «Спектр», до 2022 года известного под брендом «Натива», аффилированного с «Фармстандартом», которая зарабатывала на получении патентов на модификацию известных онкопрепаратов и выводом их на рынок до выхода оригинальных лекарств. Из-за многочисленных исков по дженерику сутиниб вынудили «Нативу» прекратить работу в 2023 году.

В аудиторском заключении к годовой отчетности «Аксельфарм» отмечают, что она может приостановить деятельность из-за штрафов со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на 2,08 миллиарда рублей. Если предписания не удастся оспорить, продолжить работу «Аксельфарм» не сможет.

Верховный суд признал дженерик препарата Pfizer «Инлита», выпущенный в гражданский оборот «Аксельфармом», нарушающим закон о защите конкуренции. Соответствующее решение размещено в картотеке арбитражных дел.

Ранее Верховный суд поддержал ФАС по делу о препарате, применяемом для лечения рака почек. Дженерик «Аксельфарма» поступил в продажу, хотя действующее вещество защищено патентом до июня 2025 года. В результате ФАС признала производителя дженерика акситиниба нарушившим закон о защите конкуренции и выдала предписание перечислить в бюджет 513 миллионов рублей.

    Последние новости

    Кремль обратился с призывом к Венгрии и Сербии

    В Новосибирске рассказали о выплате 15 миллионов рублей за забой скота

    В России осудили работавшего на иностранную разведку

    Раскрыта неочевидная причина дневной сонливости

    В Эстонии заявили о борьбе с «зелеными человечками»

    Желающим досрочно погасить ипотеку россиянам дали совет

    Названы главные минусы частого обновления китайских автомобилей

    Военный рассказал об эволюции российских дронов «Герань»

    В Госдуме пригрозили сторонникам Украины серьезными последствиями после удара в ЛНР

    В России отреагировали на заявление о готовности ВСУ воевать еще 10 лет

    Все новости
